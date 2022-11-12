【全程字幕】場面火爆！洪孟楷批「只會講空話」 蘇貞昌竟「問候媽媽」開嗆了

行政院長蘇貞昌昨（11）日赴立法院備詢，國民黨立委洪孟楷問到《最低工資法》後，雙方隔空互嗆，蘇竟扯「你媽媽在質詢，都沒有像你這樣」，讓國民黨立委鄭麗文怒轟，蘇貞昌過去慘輸新北市長侯友宜29萬票，如今當院長也不是民選出來的，卻還在國會嗆人媽媽、對抗民意，根本是「蘇不起」。

鄭麗文昨日在臉書表示，洪孟楷在立法院質詢蘇貞昌，只是問一句最低工資法到底何時可以送進立院，不料蘇根本答不出來，拗不贏就嗆對方媽媽，讓她忍不住批「備詢還這麼沒水準」。

「女兒拿政府標案，全家寄生中華民國，這種素質真的不意外！」鄭麗文強調，全世界沒有一個官員會在國會嗆人媽媽，而蘇貞昌在這民主的殿堂，不是嗆聲就是提別人媽媽，但其實他當初慘輸侯友宜29萬票，當行政院長也不是民選出來的，「蘇不起到底是在囂張什麼？民意代表代表人民、代表民意，蘇貞昌確定要這樣與全民為敵？」

國民黨立委賴士葆也說，蘇貞昌最近脾氣變不好，蘇內閣更彷彿變成「吵架內閣」，直言蘇「以身作則」跟立委大小聲，而薛瑞元當上衛福部長後也動不動就大小聲，就是被蘇帶壞。

對此，蘇貞昌指出，只要以禮相待他都加倍奉還，但若反過來對他不客氣，那他只會更不客氣，認為立委即使有免責權，也應該要對公務員有基本的尊嚴。