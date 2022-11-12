「四叉貓」劉宇席11日收到台北市信義警分局的「跟蹤騷擾防治法」書面告誡函，「四叉貓」表示，會讓高虹安和其團隊付出代價的！
「四叉貓」在臉書指出，前陣子貼出高虹安的法案助理袁康介 的公開判決書，袁康介則說「四叉貓」收錢，「四叉貓」發了數篇文澄清後，袁康介去信義分局告了「四叉貓」三條罪名，其中的《跟蹤騷擾防治法》成案了，理由是「四叉貓」連續發了四篇文，四篇文都使用了主題標籤功能（hashtag）標記袁康介，也就是「#袁康介」這一個行為，所以「四叉貓」11日晚收到了警察局的書面告誡函。
「四叉貓」表示不服，因此10日內會提出異議！「四叉貓」強調，這封書面告誡函會讓高虹安和其團隊付出代價的，在高虹安離開政治圈之前，會用盡所有的時間去努力監（ㄨㄢˊ）督（ㄋㄨㄥˋ）他們！
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