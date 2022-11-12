有些情侶性慾大開後，各種奇怪的性癖都跑出來。一名女子因為打了大號的耳洞，男友看到竟一時「性起」，要求把生殖器穿過去，沒想到女子耳垂因此發炎，紅腫之大有如香腸嘴，讓她崩潰「我該怎麼跟醫師說明」。
事情發生在2021年，一名外國女子做了擴耳耳洞，男友看到後性慾噴發，用自己的生殖器穿過女友的耳洞，沒想到女子的耳朵因此感染病菌發炎，透過照片可以看到，女子的耳洞紅腫如香腸嘴，畫面相當驚悚。
女子事後在臉書社團求救，詢問自己看診時，究竟該怎麼跟醫師說明原因，引起熱議，而該名女子的貼文也瘋傳平台，超過4萬人分享。
不少網友也紛紛歪樓：「看起來男友的尺寸不太OK啊」、「活這麼久沒看過這種PLAY」、「這是什麼噁心的性癖」、「不敢相信你竟然會接受男友的要求」、「小牙籤一隻」、「男友該去檢查有沒有性病了吧」，不過原PO並未交代後續治療狀況。
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