當1111促銷活動讓許多消費者忙著清空購物車的商品時，11位中華青年拳擊代表隊在台北時間11日晚間10點15分從桃園機場出發，前往西班牙阿利坎特參加13日到27日舉辦的2022年世界青年拳擊錦標賽，準備在奧運女將陳念琴同日於約旦安曼2022年亞洲拳擊錦標賽女子70公斤級摘金後，繼續為國爭光。

台灣青年拳擊代表隊一行，3名教練分別是彰化藝術高中蕭璜議、國立台灣體大王中原、高雄路竹高中謝明裕，11位選手6男5女，其中不乏今年5月在2022年世界中等學校運動會奪牌的好手，包括女子63公斤級金牌吳瑀捷、女子54公斤級銀牌游晨妤、女子50公斤級銅牌劉宇珊，及男子54公斤級銅牌賴彥霖，他們也是此行中華隊奪牌希望。

此外，女子48公斤級郭怡萱、57公斤級邱智琳，及男子51公斤級邱正、57公斤級李貞學、63.5公斤級林俊佑、71公斤級張宇賢、75公斤級洪冠騰，都是選拔賽優勝，堪稱一時之選的優秀選手，這些青年隊選手10月24日至11月9日集訓17天，保持高昂的士氣和顛峰狀態。

教練蕭璜議強調，青年國家隊是銜接國家隊的重點選手，需要更多國際賽事，累積實戰經驗，培養接班能力，「前一天剛在亞錦賽贏得男子63.5公斤銅牌、寫下11年最佳成績的賴主恩，一路打敗阿富汗、吉爾吉斯、伊朗等勁敵，就是不斷地在國際賽磨練而養成。」

台灣青年拳擊代表隊11日晚間10點15分搭乘阿拉伯合大公國航班經杜拜及巴塞隆納，再轉小型飛抵達比賽地點阿利坎特。