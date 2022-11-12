駕駛路口停紅燈遇到未繫繩的柯基，該小狗差點成為輪下魂。

差點變熱壓吐司！有駕駛在高雄市左營區新莊一路上等待紅燈，豈料，右側跑來1隻位繫繩的柯基狂聞車子輪胎，然而，前方路口變成綠燈，車子已開始往前移動，駕駛疑似發現有小狗，隨即又馬上煞停，此時，一旁也衝出疑似是柯基主人，趕緊攔住並往柯基的屁股拍打下去，但該柯基卻又朝著騎樓下往前狂奔；網友一見影片也笑翻「牠以為牠是馬，一拍屁股就跑」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段30秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於高雄市左營區新莊一路上，提供行車紀錄器的駕駛剛好在路口停等紅燈，此時，右側竟然跑出1隻位繫繩的小狗「柯基」，猛聞著車子的輪胎，但前方路口剛好變了綠燈，車子開始往前移動，駕駛似乎發現有小狗趕緊急煞，該小狗差點變輪下魂。

此時，一名短裙妹見狀趕緊衝出來攔住，疑似是小狗的主人，見這位短裙妹像是教訓不守規則的小朋友般，直接往小狗的屁股打去，但這隻小狗被打了之後，疑似看見車子在移動，也在騎樓下不斷的往前狂奔。

影片一出，網友紛紛留言表示「牠以為牠是馬，一拍屁股就跑」、「差點變熱壓吐司」、「好可憐的柯基」、「問一下這種機車輾到摔車是誰要賠誰錢？」。