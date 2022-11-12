美國8日舉行期中選舉，開票已進入第三天，參議院仍處於五五波的僵局，截自台灣時間11日晚間，共和黨在眾議院以211比192席領先在即，外媒預測有望以些微差距拿下兩院。這對現任美國眾議院議長、也是該國史上首位女議長裴洛西（Paul Pelosi）來說身處人生十字路口。

綜合CNN、《商業標準報》（Business Standard）報導，期中選舉最終結果關乎國會女王裴洛西的去留，儘管她以82%得票率輕鬆擊敗共和黨對手丹尼斯（John Dennis），贏得加州國會第11選區的連任，成為全國連任眾議員之一。不過共和黨在眾議院目前席位保持領先，最終裴洛西能否守住議長寶座，仍待後續開票結果出爐；此前共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）信心滿滿，喊話將取代裴洛西，成為下任眾議院議長，更稱已與拜登通過電話。

這對於議長寶座坐了數十年的裴洛西來說，交出木槌並不容易，許多人都感受她堅守崗位的決心。四年前曾說「這將是自己最後一次領導職務」，此後便不再提及。然而，週三她受訪時提到，「不得不說，我的決定受到所發生的事情影響」，雖然沒有提到未來留或走，坦言選前結縭60年的丈夫保羅（Paul Pelosi）在家遭人攻擊，正經歷漫漫長路的康復過程，而正是一個關鍵原因。

部分人認為裴洛西將離開國會，與夫婿、家人共度美好時光，更期望她能退休，而不是帶領民主黨成為少數群體。

裴洛西崛起即確立她在歷史上的地位，成為美國70年來唯一一位女性眾議院議長，分別於2007、2019年贏得眾議院控制權。