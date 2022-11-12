日前大陸的胡潤2022百富榜出爐，在香港上市的農夫山泉董事長鍾睒睒以4550億元人民幣（合台幣約2兆元）的財富再次成為中國首富。由於前幾年的多位榜上首富都是來自浙江，同為浙江籍的鍾睒睒再次登上首富，各界也都議論浙江的首富似乎特別多。經媒體仔細爬梳後發現，大陸改革開放後登上胡潤百富旁上的首富，浙江籍的比例高達4成，今年的百富榜前10名中，也正好有4成是浙江人。

今年再度成為胡潤百富榜首富的鍾睒睒是浙江諸暨人，上世紀1990年代在海南創立養生堂與農夫山泉，2020年農夫山泉在香港上市後身價大漲，首次進入百富榜。2021年鍾睒睒第一次登上中國首富，2022年個人財富再增長17%，以4550億元第2次成為中國首富，同時也創下中國百富榜首富財產總額的最高紀錄。鐘睒睒的主力企業農夫山泉製造販售礦泉水，他還有家萬泰生物公司也是金雞母，主營各種疫苗、臨床檢驗用品與病毒試劑。

創辦阿里巴巴的馬雲曾經4次登上胡潤百富榜的首富，他是浙江杭州人。（圖／Shutterstock)

據胡潤百富公司董事長胡潤表示，浙商一直是百富榜的常客，從省籍分布來看，改革開放後最多的以粵商與浙商最多。早期粵商較多是因為改革開放初期從深圳、珠海等經濟特區開始，以鄰近香港之便，廣東的生意人便成為首批在市場經濟獲利最大的群體。後來浙江企業家興起，以溫州為代表，帶起一批在房地產與消費性商品創造佳績的企業家。

從最近十多年來看，浙江企業家表現超過廣東企業家，其中較早闖出首富名號的列如創辦網易公司的丁磊、食品業娃哈哈集團的宗慶后，到後來經營阿里巴巴網購的馬雲，到現在的鍾睒睒，都曾是百富榜的首富，也是榜上多年的常客。在今2022的百富榜前十名中，浙商的比例佔了4成。除了首富鍾晱晱、丁磊列第6，馬雲排名第9之外，位居第10的拼多多創辦人黃崢也是浙江人。此外，陸媒也發現，胡潤百富榜自1999年創建以來，共計發佈榜單24次，浙商有9次問鼎首富位置，其中丁磊1次、馬雲4次，宗慶后與鐘睒睒都是2次。

以經營食品業為主的娃哈哈集團創辦人宗慶后曾經2次登上胡潤百富榜的首富 。（圖／新華社）

過去雖然曾有「浙商」的說法，但相較於晉商、徽商等史上知名的商幫名號來說，其歷史相對較短，是以明末清初因海路漸通才在沿海地區出現的民族資本家為基礎而發展起來，到民國時期已漸成勢力。後來經過戰亂與中共的社會主義改造，企業家幾乎消失殆盡，直到改革開放後才又重新浮現。在新興的創辦企業風潮中，浙江一直是數一數二的，據統計，2021年大陸民營企業500強中，浙江有107家，企業總數連續24年列名大陸各省市之首。

在過去10年間，浙江民營經濟產值從2.2兆元人民幣增加到4.9兆元人民幣。2021年浙江民營企業近3百萬家、個體工商戶550萬戶，中小企業數量極眾多，大約每7.8個人中就會有一人具備「老闆」的身份。

大陸入口網站網易公司創辦人丁磊曾登上胡潤百富榜的首富，在21世紀前10年網路熱潮時期一直都是富豪榜的前列。（圖／中新社）

胡潤指出，很難想像在一個技術發展這麼快的時代，中國首富是做礦泉水的鐘睒睒，他的財富差不多是第2名做短視頻的張一鳴和第3名做新能源的曾毓群的財富總和。浙江大學國際商學院研究員盤和林對此分析稱，浙江企業界長期以來一直較注重消費品生產，目前浙商群體主要集中在消費品和網路商業這兩個領域，他們對於消費市場的反應一向都非常敏銳。

至於中國古代就有「商幫」之說，指的是以地理劃分某些地區特定的營商模式、習慣與人際關係脈絡，例如晋商、徽商、粤商、潮汕幫等，各個商幫各有特色，但到了民國時期這種形態已經衰落，雖然當年也曾有江浙幫、上海幫之說，但已經是政治與經濟結合的利益團體，商業完全是政治附庸。

胡潤百富公司董事長胡潤（Rupert Hoogewerf）於1999年創立的《胡潤百富榜》，已連續24年發布中國富豪排行榜。（圖／中新社）

上世紀90年代大陸重新出現一批嶄露頭角企業家，安徽師範大學張海鵬等一批人在1993年嘗試著為這批新興企業家分類，出版過一冊《中國十大商幫》將他們分成廣東粵商、山西晉商、安徽徽州徽商、陝西秦商、福建商幫、龍游商幫、寧波商幫、洞庭商幫、山東魯商、江西商幫，雖然不十分嚴謹，對各商幫特性的描述卻也饒富趣味，頗能反映時代發展的另一種樣貌，具有社會與人文上的參考價值。