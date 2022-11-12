蔡佩軒近來推出新歌〈只想有人懂〉，歌曲靈感源於蔡佩軒面對愛情、夢想和人生困惑的有感而發，特地選在1111光棍節當天上架，希望可以陪伴歌迷度過低潮，並且在傷心過、領悟之後繼續前進，找到屬於自己的整片星空。

她在2020年如願發行第一張同名專輯，雖然圓了成為發片歌手的夢，卻落入「然後呢？」的低潮和自我懷疑，死命追求的東西在擁有之後沒能填滿心裡空缺，這樣的心境卻好像只有自己能體會，因此完成了〈只想有人懂〉這首歌，也期許大家可以從這首歌裡體會想要被理解，身邊卻沒有人理解的那種痛苦和掙扎，但仍希望在面對傷痛和低潮過後，還是能繼續前進。

她日前拍攝〈只想有人懂〉MV，特地赴阿里山上取景，其中一個場景必須經過森林步道才能到達，蔡佩全程穿著高跟鞋行走，十分辛苦，此外拍攝過程中，山上一度飄起大霧，讓拍攝難度又往上提升，不過她在步道的盡頭看到眼前出現的絕美景緻，當下就覺得一切都值得了，她讚嘆：「和宮崎駿電影中的場景好像，感覺龍貓隨時要出現。」