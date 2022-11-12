女團AKB48 Team TP發行第六張單曲〈無根無據RUMOR〉，與Hit Fm聯播網舉辦AKB48 Team TP「HITO快閃見面會」。團員劉語晴、邱品涵、劉曉晴、林易沄、林于馨、蔡伊柔、鄭佳郁、周家安，八位成員代表參與「HITO快閃見面會」，與十位幸運粉絲近距離互動。

她們一開場就帶來新歌〈無根無據RUMOR〉演出，這也是成員們首次挑戰Locking，舞蹈難度及強度堪稱是成員遇過史上最難，她們整齊劃一的刀群舞、精準走位和舞蹈力度，好幾個需要用力踩踏地板的動作都讓粉絲為之震撼，直呼：「炸裂地板！」更引起活動場地周圍觀眾好奇，不少人還說，跳舞也太有力道了吧，連大樓保全都來關注，瞬間以為地板在震動。

成員劉曉晴提到，成員人數很多，這是她第一次在粉絲面前跳舞，雖然只是快閃見面會，但可以在大家面前展現舞蹈就激動不已，感覺到自己的心跳脈搏狂飆。成員周家安表示，這是她上選拔以後第一次代表AKB48 Team TP出席活動，雖然這次新歌在舞蹈方面進行強力培訓，過程很辛苦，但她努力練習做好準備，所以很有自信地跳給大家看。