日本AV女優深田詠美以「AV＋」的代言人身份，首度來台灣與粉絲見面，呼籲支持正版A片，在活動現場頂著巨乳化身拳擊手說：「聽說有很多人都在看盜版的A片，讓我好生氣，怎麼可以這樣子，人家難得來台灣，看盜版的人好討厭！ 盜版的看不清楚我性感的身體，要支持正版才能看見真正的高清影片，除了要打擊盜版之外，也要打那些壞壞看盜版的人！希望大家都可以購買正版，AV女優這個職業才能永遠陪伴大家。」

面對媒體的提問深田詠美知無不談，害羞分享第一次偷嚐禁果是高中2年級，初次拍片體驗一開始「那裡」的感覺是有刺痛，還不知道什麼是舒服的感覺，後來拍攝越來越多的作品，對於超色情的重口味作品駕輕就熟，透過作品和粉絲互動。接著透露，自己最喜歡的體位是傳教士，因為只要躺著就好；最困難的姿勢則是「亞馬遜體位」，必須要抓住男優的腳，「我有曾經整部片都用這個體位拍攝，大概拍了15個小時，快累翻了！」

深田詠美說「男性無法抗拒的女性魅力就是用認真的臉去挑逗對方，一邊微笑一邊挑逗，還有魅惑對方的方式也很重要，自己透過工作中不斷的學習精進技巧，讓體力變更能駕馭」，還現場教學挑逗技巧：「在騎乘位的方式做挑逗對方乳頭，很有征服感，最喜歡，先將乳暈用拇指和中指撐開，在用食指挑逗乳頭，另外用指腹按摩男性乳暈周圍也會有相同效果。」