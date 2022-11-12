台版柬埔寨事件，讓人看得是怵目驚心。當淡水的營救畫面曝光時，看到二十多人擠在一個小房間裡，除了訝異以外，也對這些詐騙集團的冷血感到痛恨。

詐騙犯罪長年以來都是我國最深的痛，尤其近年疫情影響之下，詐騙案件發生的件數只增不減，且手法日新月異，大環境的不理想又讓一些經濟弱勢的朋友們，容易聽信網路上的讒言，而只要銀行存摺一到集團手上，就等於一腳踏進了無底的深淵。

我國的司法檢察體制也並沒有隨著時代進行演進，手機線上轉帳與網路支付的盛行，讓非法份子們有新的漏洞可鑽，而當這些錢一成功轉換成虛擬貨幣時，在金流上就成了斷點，想追查也再也查不出來，警察機關想向臉書或Line公司求助，外國公司卻也不給予應有的協助。

像臉書與Line這些外來新企業想在台灣營利，卻利用各種手段規避我國的法制約束，明明Line對我國國民的日常生活影響已經根深蒂固，Line至今仍然可以不遵守我們的法律，不鳥司法、也不鳥警察，而這些外資企業的平台時常作為詐騙集團的管道，請法務部與高檢署應該儘快去跟這些外資企業協調，讓第一線處理詐騙案件的員警能夠獲得應有的工具！

作者為立委、前警大教授

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