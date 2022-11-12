暖冬的早上，行經基隆安樂區行政中心門口，兩婦人擺地攤兜售防風夾克，各種顏色，任君挑選。

明碼標價，每件百元，沒聽錯，就是新台幣一百元！

「去年的樣式，沒做裡子，口袋也沒加拉鏈，今年的不一樣！」婦人吆喝著。

「真這麼便宜？」

「對啊！最後一批了，我們要漲價了！萬物飛漲，我們撐不住了！」

「挑一件顏色鮮豔的吧！年紀大了，穿鮮豔點，顯眼些！」妻說。

於是，挑了一件鮮黃色的！雙11，應個景，也算是挺在地經濟唄！

100元的防風夾克？婦人能賺幾個錢呢？廠商呢？超薄利多銷？還是已經不支倒地了？

政客餐敘，桌菜低消8萬元，製衣廠和婦人得賣多少件夾克才能吃得上8萬的豪華餐飲？

再想想，我等自食其力，衣食足，知榮辱，不須卑躬屈膝諂媚長官，無須忍受政客當眾輕薄妻子的羞辱，何其幸福！

掏出百元小鈔，拿著鮮黃的夾克，向婦人道聲謝，和妻愉快地走回家！

作者為資深媒體人

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