美國通貨膨脹憂慮減輕，投資人預期聯邦準備理事會（Fed）升息腳步可能放緩，美股繼前一個交易日暴漲後，今天持續走揚。
道瓊工業指數終場上漲32.49點，或0.10%，收在33747.86點。
標準普爾500指數上漲36.56點，或0.92%，收在3992.93點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲209.18點，或1.88%，收在11323.33點。
費城半導體指數上漲82.393點，或3.08%，收在2754.896點。（譯者：徐睿承）1111112
美國通貨膨脹憂慮減輕，投資人預期聯邦準備理事會（Fed）升息腳步可能放緩，美股繼前一個交易日暴漲後，今天持續走揚。
道瓊工業指數終場上漲32.49點，或0.10%，收在33747.86點。
標準普爾500指數上漲36.56點，或0.92%，收在3992.93點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲209.18點，或1.88%，收在11323.33點。
費城半導體指數上漲82.393點，或3.08%，收在2754.896點。（譯者：徐睿承）1111112
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