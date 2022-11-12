美國通貨膨脹憂慮減輕，投資人預期聯邦準備理事會（Fed）升息腳步可能放緩，美股繼前一個交易日暴漲後，今天持續走揚。

道瓊工業指數終場上漲32.49點，或0.10%，收在33747.86點。

標準普爾500指數上漲36.56點，或0.92%，收在3992.93點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲209.18點，或1.88%，收在11323.33點。

費城半導體指數上漲82.393點，或3.08%，收在2754.896點。（譯者：徐睿承）1111112