縣市長選舉11月26日投票，選前最後10天是關鍵。《美麗島電子報》董事長吳子嘉估計，台北市長選情底定，新竹市、基隆市、桃園市、澎湖縣等4縣市則是PK盤，目前誰會贏，還很難說。

吳子嘉今(12日)在香港媒體《中評社》的專訪表示，根據《震傳媒》的台北市長選戰民調，國民黨蔣萬安以34.7%領先民進黨陳時中的26.2%、無黨籍黃珊珊的21.7%。總統蔡英文努力幫忙陳時中在廟口開講站台，綠營基本盤與年輕人支持度有上來，但大概就是天花板了。而蔣萬安辭立委影響不大，但不辭搞不好民調會下滑，蔣萬安內部有做過民調。目前北市呈現藍綠對決，陳時中沒有機會了，台北市選情應該底定了。

吳子嘉認為，目前不確定勝負的選區有基隆市、桃園市、新竹市、澎湖縣等4縣市，現在呈現PK盤，誰可以拿下，還很難說。新竹市長選舉打成PK盤，非常離譜，民眾黨高虹安從穩當選，變成與民進黨沈慧虹PK盤。

吳子嘉預測，嘉義市日後才會投票；而花東民進黨沒有機會了。雲林縣、台中市、彰化縣、南投縣等4縣市，民進黨也都不可能贏；至於苗栗縣，現在看起來也是現任議長、無黨籍鍾東錦勝算高；新竹縣長楊文科應該可以連任；宜蘭縣長林姿妙勝選也毫無懸念。

吳子嘉甚至大膽預言，民進黨在民調封關之後一定會出手，「水肥大隊」準備好了，一定會丟對手糞，他猜測會針對蔣萬安；新竹市目前高虹安、沈慧虹平手，最後10天是關鍵，民進黨一定會出招，但是可能弄巧成拙。