家族聚會遇到不常見的親戚，要怎麼稱呼令人傷腦筋，近日一名網友詢問「姊夫的姊夫」該怎麼稱呼，竟讓上千名網友腦袋當機，甚至有人直接放棄思考說，就叫親家就對了，這樣絕對不會出錯。對此，也有內行人表示，正解其實是「姑丈」。

一名網友近日在臉書社團《爆廢公社公開版》發文詢問「姊夫的姊夫」應該要怎麼叫才對？引起網友們熱烈討論，上千人絞盡腦汁想答案，「姊夫2.0」、「姊姊夫？姊夫夫？或者是夫夫」、「姐夫plus」、「姐夫平方」。不少網友則直接當機直呼，直接叫親家就好，絕對沒有錯，也不需要死記硬背。

而這個題目也曾一度登上微博的熱搜，當時有網友使用親戚稱謂計算機，試圖要找出正確的解答，沒想到答案竟然顯示「關係有點遠，年長的就叫老祖宗；同齡人的話，就一律稱作是美女或帥哥吧！」讓網友們笑歪直呼，沒想到計算機也崩潰了。

不過，內行網友則說，正確答案應該要叫「姑丈」，因為姊姊會稱呼老公的姊姊為「大姑」，因此大姑的老公那就是「姑丈」，只要跟著姊姊叫就對了。