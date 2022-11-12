前NBA球星「魔獸」霍華（Dwight Howard）加入台灣T1職籃桃園雲豹，引爆旋風，全台球迷都想目睹他在球場上打球英姿，首場比賽將在19日登場，地點為桃園國立體育大學體育館。不過，該場館被爆出老舊等問題，「成吉思汗健身俱樂部」負責人、網紅館長陳之漢昨(11日)在youtube直播時更怒批，「讓世界看到台灣有多爛是不是？讓世界看到台灣球場有多鳥是不是？」

館長指出，自己在魔獸加盟前，就是雲豹贊助商的贊助商，昨晚和球團吃飯，聽到一個沒辦法接受事情，一開始校方承諾球團只要做好體大內部其他地方整修將打折，但做完之後也沒有打折、不認帳，且每場比賽球團花百萬元承租場地。

館長直言，以為自己是在面對私人企業、慣老闆、慣房東，「但國立體育大學是歸教育局管的欸！公家單位當成營利事業來辦」，更直接點名行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦出來面對。

館長更說，「蔡總統常常說讓國際看到台灣，看到了啦！這就是台灣的水準，民間企業花大錢請球星來，我們也願意花錢租場地，更扯的是校方還要求，若要裝設燈光、舞台設備，比賽後就要請工班來拆除，下次比賽前再裝上，裝一次就要好幾百萬，誰敢花這個錢啊！」「什麼時候體制變成這樣?讓世界看到台灣有多爛是不是？讓世界看到台灣球場有多鳥是不是？我覺得我們台灣不應該是這樣，一個房東收租金就是要保持場地完善」。

有關近日雲豹球團租借體育館一事，國立體育大學在官網說明，體育館自民國75年啟用迄今，經歷數十年的使用，確實出現老舊場館可能會出現的問題。因此這幾年來以分區的方式進行維修，影片所見之處是尚待維修的區塊，但非賽事辦理會使用到的區域。這一次前NBA球員「魔獸」首場比賽在國體大體育館開打，本校師生都興奮以待，也很高興永豐雲豹籃球隊願意租借本校體育館辦理賽事，本校雖非協辦單位，但仍會盡力協助，提供球團想租借的空間，讓他們得以裝飾佈置，給球員舒適的休息室。