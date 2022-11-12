藝人李妍瑾先前PO出與前男友的親密合照，難掩氣憤怒嗆：「遇人不淑，就當我包養你」，更揭露對方借錢不還等惡行，沒想到卻被對方以「妨害名譽、個人資料保護法」為由提告，讓她曬出訴狀公開反擊：「我要打一場很硬的仗了」。

李妍憬先前公開與前男友的親密合照，感嘆自己重情重義卻遇到渣男，接著怒揭對方惡行：「別在那邊說送了我什麼，我生日你帶我去挑裸鑽，當時我看到1顆售價要1百多萬你馬上叫人收起來，你錢被前妻掏空的時候，是我李妍憬說我的男人不用去跟別人借錢，直接把存款簿印章拿給你」，最後不忘怒嗆：「遇人不淑，就當我包養你」，簡短幾句話透露出氣憤心情。

未料李妍憬的爆料舉動，引起對方不滿提告，她也曬出訴狀隔空嗆聲：「知道你不會坐以待斃，方寶慶你終於肯出現了，但當天以及未來我的生命安全可能要先交代一下！這故事開端，第一頁要開始撰寫了」，接著透露雖然心情既害怕又難過，但終於能跟對方面對面交涉，不過礙於先前在境外交易及匯入他人帳戶，導致自己吃虧在先，不免坦言：「我要打一場很硬的仗了」。

李妍憬也不忘跟對方喊話：「天在做人在看，我們的故事有時間有情意，走到這步你我心知肚明，我們來打賭吧！跟以往一樣」，對此，網友紛紛留言打氣：「加油!正義會還你公道的」、「人在做天在看，惡人自有天收」、「放下重新開始應該比較簡單」。