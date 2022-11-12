檢調獲報，「333」政黨聯盟主席、共和黨主席周克琦等人，涉嫌於今年9月、10月以發放走路工、舉辦餐會等方式為與共和黨理念相同的特定候選人助選，涉嫌賄選，違反《選罷法》。台北地檢署11日指揮調查局台北市調查處搜索6處，約談周克琦7人，調查局訊後移送北檢複訊。檢察官複訊後諭令周以10萬元交保，限制住居、出境、出海，但周否認犯罪且拒絕交保，檢察官改聲押禁見。

至涉案的潘姓共犯10萬元交保，限制住居、出境、出海，其餘5人限制出境、出海後請回。

調查局接獲檢舉，指「333」政黨聯盟主席、共和黨主席周克琦等多人，涉嫌於今年9月、10月間以發放走路工、舉辦餐會等方式為與共和黨理念相同的特定候選人助選，並在餐會上邀請候選人到場，公開為其助選，涉嫌賄選，違反《公職人員選舉罷免法》99條第1項等罪嫌，報請北檢檢察官指揮偵辦，檢調昨搜索6處，約談周男7人。

周克琦去年因未申請集會遊行，在立法院外參加捍衛蔣公銅像活動時，被員警制止穿越馬路，對員警辱嗆穢語，依侮辱公務員罪查辦；台北地方法院今年1月判周拘役10日，得易科罰金1萬元。