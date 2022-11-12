改編網路作家藤井樹小說《我們不結婚，好嗎》的電影《不能流淚的悲傷》，日前傳出有望在大陸上映，在陸網上掀起熱議，也讓不少粉絲相當期盼許光漢再次出現在大銀幕上。然而，就有眼尖網友發現，在劇方宣傳中，僅出現許光漢、何藍逗、王耀慶等人的名字，身為男主角的蔡凡熙慘遭消失。

電影《不能流淚的悲傷》劇情描述男女主角自高中到大學中分分合合的愛情故事，由於藤井樹寫校園愛情時相當真實且文筆細膩，小說在台相當暢銷。3年前傳出要翻拍成戲劇時，備受不少書迷們的期待。

10日晚間在大陸舉辦的第35屆金雞獎開幕式，是大陸電影界的盛會，吸引許多知名藝人共襄盛舉，各式入圍電影也引頸期盼評審們的肯定，此外，在這段時間內，各種預定上映的新片也趁網友目光聚焦在電影盛會時，紛紛大力宣傳。對此，大陸知名電影預告及評分網站「貓眼電影網」也趁此機會推出「金雞影展專場項目推介會」，公布共計15部的待上映電影，諸如張藝謀導演的懸疑新作《滿江紅》、以及由梁朝偉、郭富城合作演出的香港探長故事《風再起時》，豐富而多元的電影內容，備受網友們的期待。

根據《鏡週刊》報導，在《不能流淚的悲傷》後續宣傳中，男主角蔡凡熙的名字卻消失了，反而是僅在電影中客串的許光漢被大力宣傳。讓不少網友以為該片是由許光漢主演，相當驚訝。

在宣傳中不見男主角蔡凡熙的名字。《圖／翻攝自微博》

事實上，蔡凡熙過去在《通靈少女》、《我家浴缸的二三事》、《再說一次我願意》等戲劇、電影中都擔綱過男主角，且有著不俗的表現。而在3年前《不能流淚的悲傷》開拍時，蔡凡熙的名氣遠勝當時還沒有多少作品的許光漢。不過許光漢在演出《想見你》後爆紅，加上新片《關於我和鬼變成家人的那件事》進入宣傳期，讓外界推測片商認為以許光漢宣傳較為有效，才會出現男主角蔡凡熙的消失慘案。