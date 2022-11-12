美國國防部（DoD）10日宣布「總統撥款權」presidential drawdown）提工價值高達4億美元（近122億新台幣）的安全援助，以滿足烏克蘭的關鍵安全和國防需求。這項授權是拜登政府自2021年8月以來第25次從國防部庫存中挪用武器設備以提供給烏克蘭。

據美國防部10日發布的媒體新聞稿，這一次的安全援助組合包含以下：

拜登政府已承諾向烏克蘭提供超過193億美元（近6004億新台幣）的安全援助。（張威翔製圖）

隨著俄羅斯對烏克蘭關鍵基礎設施不斷進行空襲和打擊，額外的防空能力至關重要。將利用烏克蘭安全援助計劃資金翻新的「鷹式飛彈」，將用於補充西班牙最近承諾的「鷹式飛彈發射器」，以幫助烏克蘭應對這一威脅。復仇者「短程防空系統也將為烏克蘭提供保護烏軍隊和關鍵基礎設施免受無人機和直升機攻擊的能力。

自拜登政府執政以來，美國總共承諾向烏克蘭提供超過193億美元（近6004億新台幣）的安全援助。從2014年以來算起，美國已承諾向烏克蘭提供超過214億美元（6657億新台幣）的安全援助，自2月24日烏俄戰爭打響以來，美國已承諾提供超過186億美元（近5786億新台幣）的安全援助。為了滿足烏克蘭不斷變化的戰場需求，美國將繼續與盟國和夥伴合作，為烏克蘭提供關鍵能力。