把握好天氣，氣象專家吳德榮表示，今、明兩天晴朗穩定，高溫34度，明晚開始東北季風影響，大台北東側及東北部轉雨，下周一至周三大台北及東半部有局部短暫雨，局部地區有較大雨勢，同時氣溫下降，氣象局表示北台灣下周一起白天高溫降至23度，與今天高溫34度相比驟降11度。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄寫道，今、明（12、13日）兩天乾空氣籠罩，各地晴朗穩定，白天暖如夏，各地區最高氣溫將推升至33、34度，夜晚涼如水，約19至21度，日夜溫差大；金門、馬祖有平流霧，西半部局部地區晚上至清晨有輻射霧應注意。

吳德榮表示，明（13日）晚起受東北季風影響，大台北東側及東北部轉有局部短暫雨，下周一至周三（14至16日）大台北及東半部有局部短暫雨，局部地區有較大雨勢；桃園以南仍為晴時多雲的天氣。冷空氣雖不強，北台灣仍轉涼，中南部氣溫稍降。

氣象局指出，明（13日）起東北季風增強，北部、東北部天氣轉涼，由於這波冷空氣不強，低溫降幅不多，主要是高溫方面會有較明顯的下降，北部高溫降至23度，與今、明兩天高溫34度相比，降溫11度。吳德榮表示，下周三下午起至周五（16至18日）東北風減弱，天氣好轉、氣溫漸升。