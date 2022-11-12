Clara and I met with Kyrie and his family yesterday. We spent quality time to understand each other and it’s clear to me that Kyrie does not have any beliefs of hate towards Jewish people or any group. — Joe Tsai (@joetsai1999) November 11, 2022

看來籃網明星後衛厄文已經完成球隊所開出的6大回歸條件了！根據籃網老闆蔡崇信12日發推表示，厄文已在11日跟蔡崇信夫婦見面，雙方更有相當積極正面的「回饋」，代表目前還剩1場禁賽尚未執行的厄文，回歸籃網打球的時間越來越近。

「克拉拉(蔡崇信老婆)與我昨天跟厄文、他的家人進行會面，我們花了大量時間了解彼此，厄文很顯然對猶太人或任何群體沒有任何仇恨，」蔡崇信表示，「籃網與厄文，以及NBA、球員工會，正朝著一個建設性的寬恕、康復與教育進程而邁進。」

厄文先前因為分享反猶太電影引發爭議，最後遭到籃網禁賽5場，且必須達成6大條件才可回歸，如今他不僅跟蔡崇信見面澄清自己並無反猶太立場，更先後跟NBA總裁席爾佛、籃網、聯盟及球員工會高層人士陸續見面，看來已經逐漸得到原諒。

不過尷尬的是，在厄文被禁賽的4場當中，籃網靠著杜蘭特，以及小將卡麥隆湯瑪斯兩人火力，取得3勝1敗佳績，戰績反而比厄文在陣中時期還好，隨著厄文即將回歸，他將帶來的是正面？還是負面的效益？恐怕還需一些時間好好觀察才行。