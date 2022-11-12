看來籃網明星後衛厄文已經完成球隊所開出的6大回歸條件了！根據籃網老闆蔡崇信12日發推表示，厄文已在11日跟蔡崇信夫婦見面，雙方更有相當積極正面的「回饋」，代表目前還剩1場禁賽尚未執行的厄文，回歸籃網打球的時間越來越近。
「克拉拉(蔡崇信老婆)與我昨天跟厄文、他的家人進行會面，我們花了大量時間了解彼此，厄文很顯然對猶太人或任何群體沒有任何仇恨，」蔡崇信表示，「籃網與厄文，以及NBA、球員工會，正朝著一個建設性的寬恕、康復與教育進程而邁進。」
厄文先前因為分享反猶太電影引發爭議，最後遭到籃網禁賽5場，且必須達成6大條件才可回歸，如今他不僅跟蔡崇信見面澄清自己並無反猶太立場，更先後跟NBA總裁席爾佛、籃網、聯盟及球員工會高層人士陸續見面，看來已經逐漸得到原諒。
不過尷尬的是，在厄文被禁賽的4場當中，籃網靠著杜蘭特，以及小將卡麥隆湯瑪斯兩人火力，取得3勝1敗佳績，戰績反而比厄文在陣中時期還好，隨著厄文即將回歸，他將帶來的是正面？還是負面的效益？恐怕還需一些時間好好觀察才行。
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