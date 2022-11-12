親綠臉書粉專「無良公關公司」日前貼出一張企畫書，影射國民黨台北市長候選人蔣萬安、台北市議員徐巧芯等人計畫找狗仔偷拍民進黨台北市長候選人陳時中；徐立刻報案提告，並說除了刑事以外也會求償民事，已經有人開始道歉，道歉的可能求償5萬或10萬，沒有道歉的就是50萬，有留言的一個都別想跑！此舉引發大批網友熱烈討論，有人表示「對！就該這樣，一個都不能放過」，獲得超過400個讚，迴響熱烈。

徐巧芯說，現在告4個人，一定找得到人，另外還有30個人，整理資料會再補到地檢署。她強調每一個都要告，每一個都要出來，大家聊一聊，「我們就在法院辦側翼同樂會」，至於想要道歉的可以私訊她，但還是會提告，酌情和解；想要轉汙點證人也可以酌情處理，除了刑事以外也會求償民事，50萬、100萬起跳，沒有在求償1元的，道歉的可能5萬或10萬，沒有道歉的就是50萬，有留言的一個都別想跑。

對此有不少網友湧入《Yahoo新聞》相關報導底下討論，已有超過300則留言，熱門留言有「無良寫手睡到中午，報應來了」、「讓犯罪的人受到應有的懲罰，才是公平正義」、「要讓老躲在螢幕後面，造謠含血噴人的網軍曝光，受到該有的刑事責任及民事求償」、「對奸惡之人就是要這樣狠，否則他們永遠不會記取教訓」、「支持吿死塔綠班」、「告的好！就讓綠共們血流成河」。