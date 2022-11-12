媒體爆料，警政署政風室主任黃錦秋與新北地檢署檢察官王涂芝3年前受新北市刑大邀約，前往台北市銀樓地下室和信義區唱歌。對此，法務部表示，黃錦秋將先調離現職，靜候調查，另新北檢檢察官王涂芝，則由新北檢分調字案依法調查。法務部將秉持勿枉勿縱立場，責由廉政署及台高檢署督導深入查明原委，務求儘速釐清事實，一切依法嚴正處理，以昭公信。

黃錦秋調職前，因擔任警政署政風室主任，負責調查警大校長陳檡文出入招待所警紀案件，媒體報導，黃因警政署政風室主任任期屆滿，可能有機會升任廉政署主任祕書一職，但發生此事後，她接任廉政署主祕極可能落空。

周刊爆料，警政署政風室2020年曾邀約檢警高層餐敘，新北市刑大高層後續邀約至信義區某豪宅續攤，當時王涂芝和黃錦秋都有出席，不過其他人都是警察。

對此，新北地檢署回應，該署王姓檢察官3年前在檢警聯誼餐敘後，曾受邀約至台北市1處銀樓地下室及信義區等地唱歌等情，據初步瞭解，當時只有檢警人士與會，並無其他業者在場，惟為瞭解詳細情況、事情原委及是否涉有違失，本署已分調字案調查。

法務部表示，法務部獲悉後立即責令廉政署進行相關調查，目前正由內政部政風處依法查處中，對於報導指稱檢察官參加檢警聯誼餐敘及受邀至某處銀樓地下室及信義區唱歌與有誰在場等內容，現均仍調查中，

而遭指涉之警政署政風室主任黃錦秋，將由廉政署先行調離現職，靜候調查，另新北檢檢察官王涂芝，則由該署送分調字案依法調查。法務部將秉持勿枉勿縱立場，責由廉政署及台高檢署督導深入查明原委，務求儘速釐清事實，一切依法嚴正處理，以昭公信。