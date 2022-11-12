大陸成功發射雲海三號衛星用於大氣海洋太空探測防災減災。（大陸央視）

大陸成功發射雲海三號衛星用於大氣海洋太空探測防災減災。（大陸央視）

大陸央視新聞用戶端報導，北京時間2022年11月12日6時52分，中國在太原衛星發射中心使用長征六號改運載火箭，成功將雲海三號衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。該衛星主要用於開展大氣海洋環境要素探測、太空環境探測、防災減災和科學試驗等。此次任務是長征系列運載火箭的第448次飛行。

據瞭解，正在珠海舉行的第十四屆中國航展上，中國新一代運載火箭家族模型和整體式固體發動機與公眾見面，包括這次發射成功的長征六號改運載火箭、長征五號B運載火箭、重型運載火箭、新一代載人運載火箭、和捷龍三號運載火箭等。目前，中國地球同步轉移軌道的運載能力由5.5噸級提升至14噸級，近地軌道的運載能力由8.5噸級提升至25噸級。

2016年，中國成功進行了直徑2米分段式發動機的地面熱試車，其燃燒室由2個艙段對接而成，推力120噸，成功驗證了固體發動機分段對接技術，也直接推動了中國首型捆綁固體助推器運載火箭——長征六號改(長六A)。