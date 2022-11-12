年底九合一選舉，引發各界關注。媒體人韋安昨（11日）深夜11時許發文，直言「安啦！有『安』的都安了！」似預測台北市、新竹市兩都結果。他隨後更發文指出，別擔心明年會不會藍白合，因為一切都還早，該怎麼合、如何合，一切全靠實力；合了藍白都有活路，不合再躺8年。

韋安昨日深夜11時37分在臉書發文寫道：「安啦！有『安』的都安了！」獲得不少網友按讚及大笑表情。並於凌晨12時14分又再度發文表示：「別擔心明年會不會藍白合，還早呢，怎麼合？如何合？一切全靠實力。合了藍白都有活路，不合再躺8年。」同樣獲得許多網友按下讚及大笑。

韋安的兩則貼文被轉貼到臉書相關社團，網友紛紛表示：「我也認為台北市、新竹市都『安』了」、「可見取名的重要性」、「蔣萬安、高虹安兩人型很相似，未來執政搞不好能來同台一下」、「台北市、新竹市未來可以就科技面多合作」、「這個預測我喜歡」、「我也這麼認為」、「聽到這個結果我的心也就安了」。