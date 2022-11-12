對某些人來說愛與性同樣重要，一名女網友分享，她是性慾較強地人，幾乎每天都想跟男友滾床單，但是兩人同居以後，對方卻常以很累為藉口拒絕，而這次她再度求歡被拒竟悲從中來，越想越委屈就哭了，引起網友討論，沒想到不少女性都坦言有這樣的困擾，被拒絕真的會難過，要好好想想怎麼調適。

一名女網友日前在Dcard上發文表示，她算是性慾較強的人，幾乎天天都會想跟男友滾床單，而每次生理期前感覺又會更強烈。當初決定與男友同居，本以為自己的慾望能被大大滿足，怎料兩人住在一起後，男友卻經常以太累為由，婉拒她求歡。

女網友指出，她與男友激戰的頻率不固定，基本上是看男友的心情決定，而她與男友的感情也還不錯，且兩人其實前天才滾過床單，但她剛剛求歡被拒絕以後，莫名覺得很委屈，然後就哭了，不知道自己這樣是否不太正常，是否應該控制一下自己。

貼文引起網友討論，「你沒有不正常，求歡被拒想哭也是正常。只是你跟男友的性慾強度有差，要自己調適」、「怎麼大家都有一樣的問題，大家一起取暖吧」、「我也是，男友對我來說根本行走的荷爾蒙，而且我們也在同居中，求歡被拒的時候也會自己默默傷心」。另有網友說，每個人對性的需求不同，建議原PO可與男友溝通，或者找玩具來滿足自己的需求。