彰化一名人妻小芳（化名）今年2月被丈夫發現私下與其他男子曖昧，她傳訊息問小王為什麼不戴套，小王後來說「妳全身上下我都很愛」，還說特別喜歡舔腳趾，丈夫臉綠求償60萬，不過小王辯稱他不知道小芳已婚身分，是直到小芳離婚後2人才交往，法官認定小王不知情，判免賠，小芳則需賠45萬。

根據判決書，小芳與丈夫在民國104年12月25日登記結婚，育有2子，丈夫今年2月某日在家中電腦發現她與其他男子的多段對話，小芳傳訊息說「可是為什麼你都不戴套」，男子回「跟寶貝不用啦哈哈」，小芳繼續問對方有買藥吃嗎，男子說「我沒有射在裡面，不用吃啦」，還說如果懷孕就會娶對方。

丈夫提供的對話證明中，小芳與外遇對象多次談論要戴保險套，男子說「我去買比較舒服的，放包包好了」，小芳則說她本來放的不舒服嗎，之後男子又說「你的全身上下我都很愛」，還說小芳為他創了很多「第一次」，像是吃腳趾等性癖好；丈夫看完對話後崩潰向2人求償60萬。

不過小芳稱小王在她離婚前都不知道她已婚，還稱離婚前未與對方發生關係，她是在離婚後才與對方交往；不過法官根據丈夫提供的對話記錄，認定2人在小芳離婚前就已有性關係，但無法證明男子當時知道小芳已婚，因此僅判小芳侵害配偶權，須賠償45萬元，小王免賠。可上訴。