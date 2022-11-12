有美魔女封號的楊繡惠最近在網上人氣水漲船高，但她日前卻閃電自曝未來不再接外景、八點檔，甚至連早上通告都不接了，形同半引退。昨(11日)她自曝有2萬多元台幣進帳，原來是去年轉戰當歌手，發單曲〈一支喇叭吹ALL Night〉的版稅終於來了，也讓她忍不住開心呼籲網友以後去KTV可以多點她的歌，「讓姊姊日子好過點」。

楊繡惠先前突然閃電表示：「我正式發布，不演八點檔，不接外景遊戲節目（之）前有接的我會完成。」，並表示是因為年輕時太拚命工作，現在已經財富自由，不想再拿健康跟身體去換錢，尤其接拍八點檔，她更覺得是「用命去換錢」，之後更增加一條件，強調為了養生跟慢活，也不會接早上的通告，下午錄影的談話節目還是會參加，也就是說她未來現身在螢光幕的機會越來越少。

楊繡惠將最後一次外景通告獻給民視、八大《綜藝新時代》，節目本月初播出時，浩子、阿翔就關心詢問楊繡惠為什麼要息影？楊繡惠幽默說：「早上6點多出門搭高鐵，到了南投花了3個小時坐車」，並表示錄影工作不像剪出來播出時光鮮亮麗，長途跋涉才能抵達錄影地點，自嘲：「再不息影我老命都快休了。」

昨楊繡惠則發文分享：「今天初嚐到當歌星的爽處，我今天居然拿到一隻喇叭吹歸眠的版稅二萬多，好感動，第一次拿到這個獎，我要謝謝我的爸媽，謝謝版權公司」，並呼籲粉絲未來如果想斗內她，就去KTV多點這首歌，有粉絲回應：「我去KTV有點呀！可是rap間奏都來不及唸⋯⋯啦」，楊繡惠則鼓勵說：「好好練習喔！」