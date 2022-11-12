根據《看台報告》資深記者海恩斯12日爆料，隨著湖人戰績欠佳，內心明顯不爽的「一眉哥」安東尼戴維斯，雖然陷入交易傳聞，不過湖人仍然沒有把他送走的想法，反而是因為韋斯布魯克最近替補表現漸入佳境，開始有球隊打電話給湖人高層徵詢交易可能性。

「根據我收到的線報，湖人並未考慮過交易安東尼戴維斯，也沒有出現任何球隊之間的交易對話，」海恩斯表示，「就連戴維斯的經紀人瑞奇保羅也沒有接到相關電話。反而是韋斯布魯克最近替補表現出色，湖人已經接到其他球隊的報價電話。」

畢竟最近湖人除了處於4連敗窘境，2勝8敗戰績更排在西區倒數第2，也讓安東尼戴維斯開始鬧情緒，不只是在與騎士比賽賽後拒絕出席記者會，接著面對爵士的比賽，也被拍到坐在板凳席一臉失望的表情，跟一旁的詹姆斯滿臉笑容截然不同。

如今湖人雖然還沒產生交易安東尼戴維斯的念頭，問題是假如湖人接下來戰績仍無起色，球隊勢必做出重大改變才行，不管是新教頭漢姆引咎下台，或是開始考慮交易安東尼戴維斯或詹姆斯，湖人都面臨到必須有所變革的關鍵時刻，就看他們高層何時失去耐心。