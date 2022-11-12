浙江大學國際聯合商學院數位經濟與金融創新研究中心聯席主任、研究員盤和林12日在大陸《環球時報》撰文指出，甫落幕的世界互聯網大會，是全球互聯網產業溝通交流的成熟平台，既連接著數位經濟的研究者和實踐者，也連接著全球數位經濟的參與者。近年來世界互聯網大會影響力不斷提升。這一方面是因為全球關注數位技術和互聯網的發展，數位技術和互聯網發展是解決未來人類社會發展問題的關鍵。另一方面是因為中國數位產業和互聯網日新月異，數位經濟為中國帶來的經濟增長潛力舉世矚目。

盤和林表示，大會集聚各方菁英，集思廣益，為全球互聯網的發展謀新路，鑄新篇。通過交流，與會者既能把握數位經濟的發展方向，也能在規範治理互聯網和數位產業方面達成更多共識，為數位經濟長期健康發展指明路徑。

盤和林稱，從全球看，互聯網和數位技術是解決全人類問題的關鍵技術。當前世界面臨大變局，貧富差距拉大，逆全球化，地區衝突，環境、能源問題頻發，全球人類急需找到一條普遍適用的發展道路，而中國在數位經濟和互聯網上的成功，為其他國家解決問題提供了參考方案。

盤和林說，從中國看，中國數位經濟規模占GDP的比重已經超過四成，居全球第二。數位經濟為中國經濟發展提供強勁動力：一方面中國將數位技術和傳統產業結合，通過產業數位化、智慧化，幫助傳統產業轉型升級。諸如從製造到智造，提高製造業的定製化生產能力和回應速度，實現製造業的提質增效；另一方面數位技術也是中國新興產業的根本。中國新產品、新業態、新商業模式大部分和數位技術相關聯。新經濟、新產業為中國經濟發展帶來新的增量，為中國經濟發展提供了強勁動力。

盤和林強調，面向未來，中國數位經濟發展還沒有到達終點。當下圍繞數位技術和互聯網的新應用還在不斷湧現。元宇宙、自動駕駛、智慧物聯網、大數據、雲計算等新興應用為中國經濟注入活力。而為迎接新數位時代到來，中國一直在做兩手準備：

其一是準備新數位時代的硬體：東數西算、數位一體化、5G建設、能源佈局、基礎科研等等，這些新型數位基建為數位創新締造運行環境；其二是準備新數位時代的軟體。當前數位經濟治理順利推進，中國以法治規則理順創新和可持續發展之間的關係，揚長避短。

世界互聯網大會，一方面是以交流的方式探討未來中國數位經濟和互聯網的發展方向，包括技術和規則。而另一方面也是將中國發展數位經濟的實踐經驗分享給全球，和全球一道，攜手構建網路空間命運共同體，讓中國數位經濟發展成果惠及全人類。