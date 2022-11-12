美國預定12月推出最先進的B-21「突襲者」（Raider）戰略轟炸機，就在各方高度關注，解放軍可能打算以推出轟-20隱形轟炸機回應之際，中國空軍副司令員賈志剛在8—13日舉行的珠海航展中誓言，空軍將如中共二十大報告所要求的，「打造強大戰略威懾力量體系，增加新域新質作戰力量比重，加快無人智慧作戰力量發展」。

據《南華早報》（South China Morning Post）11日報導，賈志剛說：「對空軍而言，我們要按照空天一體、攻防兼備的戰略要求，提高戰略預警、空中打擊、防空反導、資訊對抗、空降作戰、戰略投送和綜合保障能力，『由空到天』向高處拓展。」

另一方面，中國空軍裝備部局長鄒朝霞則說：「建設世界一流空軍，就要有一流的裝備做支撐。新時代十年間，空軍不斷推進新型裝備研發和更新換代，未來，空軍將持續推動適應聯合作戰需要的資訊化武器裝備發展，以應對多種安全威脅、完成多樣化軍事任務。」

中國軍事專家宋忠平說，賈志剛和鄒朝霞都在強烈暗示，解放軍打算在不久的將來推出轟-20轟炸機，而這正是中方建立強大戰略威懾系統必要的一步。他指出，由於轟-20是中方空軍建立強大戰略威懾力不可或缺的一部分，賈志剛已對推出這款新一代轟炸機發出明確的訊息。