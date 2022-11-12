美國總統拜登11日，再次就美國退出具有里程碑意義的2016年《巴黎氣候協定》向世界各國領導人道歉，強調他的政府已經努力恢復美國的領導地位，以對抗全球現象。

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）11日報導，在正在埃及夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）舉行的聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）上，拜登發表談話表示：「我們立即重新加入了《巴黎協定》。我們召開了主要的氣候峰會，並重新建立之，我對我們曾經退出協議感到抱歉。」

美國前總統川普（Donald Trump）在2017年上任後不久就開始了退出2016年《巴黎協定》的進程，這一決定被拜登上任幾小時後就推翻了，他當時就宣佈美國將重返該協定。該協議旨在抑制全球碳排放，以遏制全球氣溫的持續上升。

Happening Now: President Biden delivers remarks at the 27th Conference of the Parties to the UN Framework Convention on Climate Change (COP27). https://t.co/XfUW3ChdHY — The White House (@WhiteHouse) November 11, 2022

拜登承認他的政府為加強美國在氣候變化方面的領導作用所做的努力，說他們在他上任的近2年裡「在國內取得了前所未有的進展。」

他在COP27上強調：「從我上任的第一天起，我的政府就帶著一個大膽的議程來應對氣候危機，並在國內和世界各地提高能源安全。」

「我們正在證明，好的氣候政策就是好的經濟政策，」他最後補充，美國對氣候政策的投資將 「改變美國和整個世界的模式。」