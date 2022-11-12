大陸《環球時報》12日報導，今年上海的中國進博會上，阿富汗小夥阿里小攤吸引眾多目光。富有民族風情的地毯、琳琅滿目的果乾、精美的工藝品。最受關注的還是阿富汗這兩年的「網紅產品」——松子。

《環時》報導，「很多人來我的攤位上問有沒有阿富汗松子。」阿里高興地說，中國消費者很喜愛產自阿富汗的松子。這幾天，不僅詢問的人絡繹不絕，他還成功和上海的大型零售採購商綠地貿易港集團簽下了「大單」。今年是這個阿富汗小夥在中國生活的第八年，從畢業後就一直從事國際貿易領域工作的他，已經是第三次參加進博會，第二次在進博會上向中國消費者推介阿富汗的松子了。由於很受歡迎，去年還是「單打獨鬥」的他，今年已經有一個小團隊，並能一口氣租下3個展位了。他把自己的團隊命名為Biraro，也就是當地語言「兄弟」的意思，「因為中國和阿富汗的關係很好，就像兄弟一樣」，也因為和中國做生意可以讓家鄉更多兄弟富起來。

阿里和松子的故事是中阿「松子空中走廊」的縮影。松子是阿富汗的特色農產品。特殊地理條件讓阿富汗非常適合松樹生長，出產松仁飽滿、口感好，阿富汗東北部地區居民更是世代都依靠採摘松子為生。苦於出口無門，優良的農產品難以轉化為人民生活水準的提升。在積極回應「一帶一路」倡議後，「松子空中走廊」的開通無疑為阿富汗打開對外經貿之門。

2018年起，隨著阿富汗直飛中國的「松子航線」開通，阿富汗松子逐漸為中國消費者所熟悉。自那時起，每年都有3000噸至5000噸松子從阿富汗首都喀布爾直飛中國上海，全程不到7個小時。「松子空中走廊」成為中國、阿富汗兩國友好合作的重要紐帶。

但2021年8月，阿富汗政局出現重大變化，讓「松子空中走廊」一度中斷。10月，應阿富汗臨時政府請求，中方第一時間更新包機飛行許可，再次打通中阿「松子空中走廊」。11月1日，首批45噸松子運抵上海浦東國際機場。「松子空中走廊」由此再次成為中國支援阿富汗人民的重要途徑和標誌之一，也成為連接兩國人民的友誼之路。

《環時》報導，「去年阿富汗局勢突變，令阿富汗松子的滯銷雪上加霜，出口幾乎完全中斷，不僅對經銷商帶來致命衝擊，也嚴重影響數十萬阿富汗人民的飯碗和前途命運。」蘭州大學「一帶一路」研究中心、阿富汗研究中心教授朱永彪表示，正是中國應阿富汗臨時政府請求，頂著多方壓力，特事特辦，才以最短時間實現阿富汗松子的對華出口。

朱永彪指出，雖然阿富汗也在努力拓展松子等農產品的出口管道，但相關出口始終較少，一個穩定的「松子空中走廊」對當地有著非常重要的意義。「我關注到，在阿富汗媒體和社交媒體上，他們對這一『走廊』幾乎是一片叫好聲，並希望和中國間的這種合作能保持下去。」他介紹稱，由於阿富汗目前外國投資很少，「松子空中走廊」為當地民眾帶來的幾千萬美元級別的收入，對民生已然非常重要。

作為阿富汗的友好鄰國，長期以來中國一直都在通過各種方式為阿富汗和平重建與經濟發展提供力所能及的幫助和支援。從2010年起，中國就對原產於阿富汗的大量輸中商品開始實施零關稅優惠。2013年起，中國給予原產於阿富汗的95％稅目輸中產品零關稅待遇，2015年又將範圍擴大至97％，並為農產品對中出口提供能提供的一切便利。

在重重困難下重新開闢「松子空中走廊」，只是中國積極援助阿富汗人民的縮影，它與對阿人道主義援助和投資等構成中國特色的綜合性解決方案。朱永彪稱，在美國的制裁下，阿富汗經濟的「造血能力」一直無法改善。今年冬天，整個阿富汗的經濟形勢和人道主義危機面臨更加嚴重的挑戰。中國的支援對阿富汗無異於雪中送炭。

《環時》報導，對此，阿里深有感觸說，在阿富汗出現政局變化之際，中國政府不斷尋找重開貿易交流的解決方案，尤其是幫助像他這樣的商人們解決物流問題，才讓這些阿富汗松子順利來到中國。「中國對我們的幫助實在是很多、很重要」。如今，阿里已經在為下屆進博會做準備了，在嘗到了松子的「甜頭」後，他已經著手申請進口阿富汗石榴。他還在中國社交平台上開通了帳號，為家鄉阿富汗的特產「帶貨」。