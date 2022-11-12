知名法醫高大成日前在診間遇到一名婦人求診，對方散發酒氣，見到他就說「我聽說你會算命」，強迫他幫忙算命，接著又說自己每天要吃4顆安眠藥才睡得著，高大成則提醒喝酒別吃安眠藥，對方還面露不悅；他事後PO文稱整個過程約5分鐘，全是婦人脫序行為，不少網友笑說婦人應該是想藉酒意搭訕他。

高大成在臉書粉絲團發文說，她日前遇到一名婦人近來診間，婦人雖戴著口罩仍有些微酒味，婦人一開口就問他「我聽說你會算命」，他連忙否認，婦人接著說是第一次來看診，接著又不斷提及無官就醫的言論，還說「你幫我算命、我來『交關』幾次，你就會看」，稱自己「也是高雄人」，高則解釋自己是台南人。

高大成說，婦人後來在診間說每天要吃4顆安眠藥才能入睡，他則提醒喝酒別吃安眠藥，對方還不悅地說「吃安眠藥不會死、吃止痛藥才會死」；高大成事後PO文稱婦人在診間5分50秒，全是一連串脫序行為；其他網友則建議婦人應該去看身心科，笑說「原來高法醫會算命」、「建議去宮廟問神」、「應該看精神科？」

不過也有不少網友笑說該婦人應該是想接機搭訕高大成，留言「慕名而來」、「也有很多騷擾婦科醫師，說奇癢難耐，要看內診」、「鐵粉找話題想跟您聊天」、「可能肖想高醫師很久了」、「原來醫師也要兼任心靈導師，辛苦了！也許她原本就很崇敬高醫師，酒醉後藉著掛號看診，傾訴抒發一下」、「借酒搭訕」。