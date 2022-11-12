身為香港模特及演員的女星吳千語（本名：吳欣容），近日在微博宣傳即將上映的新電影《忽然心動》，此外，更曬出一組艷麗照片，身穿低胸包臀裙的她，姣好身材比例被網友們一覽無遺。

吳千語曾在電影《開心魔法》、《六福喜事》、《賞金獵人》等電影演出，多部作品讓她知名度大開，也逐漸被觀眾所知悉。她先前大方地公開戀情，與男朋友恩愛模樣羨煞旁人，讓不少網友祝福兩人早日修成正果，可說是事業愛情兩得意。此外，現年30歲的她，身材也保養得相當完美。近日，她為了宣傳新電影《忽然心動》，在微博上曬出一組參加電影宣傳會的照片，只見她身穿藍色低胸短裙，完美的將凹凸有致的身材展露出來，加上一雙修長美腿，讓網友看得如癡如醉。

貼文一出，網友們紛紛讚嘆吳千語毫無修圖痕跡的美貌，爭相留言表示「等我解封後就去看你」、「真的從不P照片啊，都是原圖直出」、「快來看看美美的吳總」、「挑染過的頭髮好適合姊姊」、「人間富貴花太美了。」