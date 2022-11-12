好市多的衛生紙是會員必買商品之一，一張有3層，CP值超高，近日有網友發現，雖然包裝、容量沒變，但新舊款上下併排放長度竟差一截，讓網友們感嘆回不去了，「漲價變薄，還糊糊爛爛的，跟以前品質差很多」、「只有我是傻傻買傻傻用嗎？」

有網友日前把好市多的衛生紙新舊款疊一起比較發現，新款包裝的長度變短許多。(翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說FB)

好市多衛生紙銷量好，還一度限制會員1卡只能買1串，但卻傳出衛生紙縮水變薄，一名男網友昨天（11日）在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出好市多衛生紙新舊款的比較圖，容量一樣是24包、3層厚，有120抽，但兩包上下併排放比較時，很明顯新款包裝長度比舊款短了一截，平放比較後差異更大，新款整整小一號，原PO大嘆「不只錢變薄了，連衛生紙也變薄了。」

好市多的衛生紙新舊款平放比較更明顯，新款包裝整個小一號。(翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說FB)

許多會員們看到後紛紛留言：「縮水又漲價」、「超級會掉棉絮，很久沒買了」、「其實剛開始真的蠻好用的」、「我鼻涕人完全有感，之前的都不沾手，現在的會被我擤破，但還是比兩層的好用」、「很容易破掉，還會黏住在屁股上」、「這款一直偷一直偷，漲價還變小，越來越不值得回購」、「以前騎車放在前面腳踏處爆難放置，現在輕鬆放下還有空間」、「299漲到389，可怕！」

但也有人反駁，「要量重量才準」、「買又愛嫌，越薄還是一堆人在買，花三層的錢買兩層厚，其他品牌也是縮水」。