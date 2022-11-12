NBA知名球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard），宣布加盟台灣T1聯盟桃園永豐雲豹隊，主場門票6萬張門票，短短10分鐘銷售一空，可見他的超高人氣，不過卻被爆料私生活相當精彩，外傳私生子超過8位，加上他透露來台灣後想透過籃球傳播愛，讓網紅丹妮婊姐驚呼：「不知道亞洲女人的小廟，是否能迎接大菩薩？」

霍華德昔接受《運動畫刊》採訪時，大方坦承有5位私生子，不過根據美國八卦雜誌爆料，私生子很可能超過8位，對此，網紅丹妮婊姐發文寫道：「總覺得我這篇文章會被罵爆，但我又忍不住想發表」，接著表示自己雖從不在乎NBA球賽，看到魔獸來台打球，仍忍不住想要問全台ㄈㄈ尺的少年少女一個問題，如果「魔獸歐巴約你去他房間看NETFLIX chill一下，你會去嗎」，他表示友人毫不考慮表示會去，畢竟NBA球星都性感又有錢。

「魔獸」被爆料私生子超過8位，讓網紅丹妮婊姐驚呼：「不知道亞洲女人的小廟，是否能迎接大菩薩」。(丹妮婊姐星球臉書)

丹妮婊姐表示全台最有錢的老外來了，可以說是千載難逢的歷史時刻，雖然被罵ㄈㄈ尺不可恥，但出自科學關懷，不知道「亞洲女人的小廟，是否能迎接大菩薩」，但仍希望若有哪位「表妹」有幸去魔獸房間，能夠私下與她分享一下，對於霍華德抵台直播時，在一堆網友罵他沒戴口罩時，只見有人留言：「現在重點不是他戴不戴口罩，是他戴不戴套」，讓她直呼根本是「年度最佳留言」。

不過丹妮婊姐仍不忘強調「開玩笑歸開玩笑，還是謝謝這些球星跟台灣的企業，願意推廣台灣的籃球」，感謝多年來為台灣籃壇付出心力的所有人。