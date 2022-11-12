【全程字幕】場面火爆！洪孟楷批「只會講空話」 蘇貞昌竟「問候媽媽」開嗆了

行政院長蘇貞昌昨(11日)至立法院施政報告並備質詢，質詢過程中與國民黨立委洪孟楷發生爭執，蘇更說「你媽媽在質詢，都沒有像你這樣」。此話一出，引爆網友熱烈爭論，有網友就說「我不知道他媽 但我知道你女兒的標案」、「這個政府的官員是我看過對民代最會反駁的一任」。

洪孟楷表示，蘇貞昌去年在院會答詢時承諾，力拚下一個會期將最低工資法送立法院審查，如今1年過去，最低工資法進度如何？由於蘇貞昌答詢時數度被洪的追問打斷，抱怨洪總是自說自話、愛插話，讓自己無法好好回覆；兩人數度言詞交鋒，儘管質詢時間結束仍站在台上對嗆，蘇說，「你媽媽在質詢，都沒有像你這樣」，洪則回，「不要扯，我不會講你的女兒，你也不用講你的媽媽，互相尊重」。

兩人交鋒影片、報導曝光後，引發大批網友湧入《Yahoo新聞》留言，有超過1500則留言，有人認為「堂堂一個院長講話竟然像是路邊的吵架阿伯」、「問候別人媽媽？下台...」、「果然民進黨的，講理不贏就嗆人家爸爸媽媽」、「高官的EQ很重要」、「蘇貞昌好大的官威，不想被質詢可以辭官」。