花蓮縣一名5歲女童帶4歲妹妹外出，卻遭陌生男子對姊姊伸出狼爪，妹妹全程目睹驚恐不已。警方調閱監視器，循線逮到同村46歲田姓男子涉有重嫌，被依妨害性自主、兒少性剝削等罪函送地檢署；花蓮地檢署主任檢察官林俊廷說，犯嫌有逃亡、反覆實施竊盜罪之虞，有羈押的必要，昨深夜向法院聲請羈押獲准。

花蓮5歲女童日前牽著4歲妹妹到阿姨家，因家裡沒人就在門口玩耍，田男不顧4歲妹妹在場，疑對姊姊伸出狼爪；姊姊忍痛回家告訴父母，一家人因不敢報案，跨縣求助、曾幫助過他們的新北市無黨籍議員參選人顏維勳。

全案披露。花蓮地檢署當天婦幼值班檢察官，隨即指揮花蓮縣警局婦幼警察隊，依照「性侵害案件減少被害人重複陳述作業要點」規定的相關流程，對被害人製作筆錄，並於隔天將涉嫌重大的田姓被告拘提到案。

檢察官認為，該男涉犯刑法第222條第2款之加重強制性交罪，嫌疑重大，又發現他是慣竊，上個月才涉嫌翻牆侵入同村國小校園行竊，涉犯刑法第321條第1項第2款之加重竊盜罪，認為有逃亡之虞及反覆實施竊盜罪之虞，有羈押原因及必要性，昨天向花蓮地方法院院聲請羈押，經漏夜開庭，昨深夜法官裁准。

縣府社會處也進行協助中，案家是脆弱家庭，社會福利中心在案2年，事件發生後，主責社工第一時間介入關懷、給予協助，並將進行家庭照顧功能重建考量，另安排諮商輔導，期待孩童儘快脫離陰影。

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