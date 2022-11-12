PTT網友發文。（圖／截自PTT論壇）

國民黨台北市議員徐巧芯近期踢爆，民進黨台北市長候選人陳時中摟肩、牽手人妻，並揪出大批疑似綠營側翼者，掀起政壇轟動。同黨北市議員王鴻薇先前踢爆新竹市前市長林智堅論文抄襲，並為遭影射與蔣萬安之父蔣孝嚴有緋聞的前中姐張淑娟挺身而出，讓媒體人周玉蔻改口道歉。徐、王的表現成焦點，有網友預測這兩人可望成為最高票議員；至於誰會是第一，雙方各有擁護者，有人則建議蔣當選後應邀請王擔任副市長。

網友在PTT論壇發表《王鴻薇跟徐巧芯誰票會比較高？》內文指出，徐巧芯不用多講，網路及年輕族群大家對她都很熟；王鴻薇這次讓民進黨桃竹被雙殺，又跟周玉蔻開講，一樣是出盡風頭，近日有媒體報導說兩個民調都滿高的，希望對台北市松山、信義區熟悉的人，來預測一下誰會拿比較多票？

此文引發熱烈討論，網友紛紛留言：「綠粉最討厭徐巧芯，綠越恨的藍越愛票越高」、「王吧，巧芯的扎根還不夠確實」、「王有陸軍+空軍，應該比較強」、「年輕人較喜歡徐巧芯，王年紀太大」、「王的票太鐵啦」、「一定是徐巧芯，她這次踢爆摟人妻+清側翼，真的很猛」。

也有網友認為：「誰拿太高票，都會擠掉國民黨1席」、「擠掉1席沒關係，要培養最強的戰將」、「費鴻泰不退，這兩個多高都一樣」、「這兩個拚最高票沒在客氣的，誰贏誰就大機率遞補」、「立委要給王去選了，王都58歲了，徐巧芯還年輕應該禮讓她」、「蔣萬安應該請王鴻薇當副市長，然後讓徐巧芯去拚立委，藍營國會需要年輕超級戰將」。