國民黨台北市長候選人蔣萬安10日宣布辭去立委，展現破釜沈舟的決心，對此，前民進黨立委沈富雄認為，蔣萬安會有這個決定，代表蔣自認會贏得這場選舉，至於民進黨的狀況，他認為，除了屏東縣長參選人周春米以外，其它民進黨現任立委投入縣市長選舉的的人，當選機會都不大。

針對蔣萬安宣布辭立委後，民進黨參選人陳時中諷「他本來就功能不彰，辭了以後大概也沒有什麼影響」。沈富雄11日在政論節目《少康戰情室》質疑，為什麼要酸到這種程度？會在最後關頭辭職，有一種狀況是已經勝券在握的人，此舉就是錦上添花，而蔣萬安就是這種狀況。

沈富雄也提到，有一種情況是自認會輸，即便宣布辭立委也救不了選情，辭了就少兩年，半個任期立委可以當，「這種就是民進黨的情況」。他直言，民進黨除了周春米以外，現任立委投入縣市長選舉的的人，當選機會都不大。

不過，民進黨祕書長林錫耀10日表示，現任立委投入縣市長選舉的的7位候選人都不會請辭，與其在選舉才採取請辭立委的手段，不如正規、好好地，用個人優質條件、好的訴求爭取民眾支持。