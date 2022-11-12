蔡其昌今天上午到大甲第二市場拜票，爭取海線選民的支持。(陳世宗攝)

蔡其昌強調，沒有什麼樁可拔，海線選民都很自主、很有智慧，有信心贏得最後勝利。(陳世宗攝)

九合一選戰進入關鍵時刻！爭取連任的台中市長盧秀燕與張清照議長昨晚聯合舉行清水造勢晚會，現場湧入超過5千位海線鄉親力挺；因清水是民進黨台中市長候選人蔡其昌的故鄉，媒體今天問蔡其昌昨晚國民黨是否來清水「拔樁」？蔡其昌強調，沒有什麼樁可拔，海線選民都很自主、很有智慧，有信心贏得最後勝利。

盧秀燕昨晚清水造勢 5千人力挺 蔡其昌：有信心贏得最後勝利

盧秀燕昨晚細數過去四年在海線的各項建設，包括清水國民暨兒童運動中心、梧棲社宅、鰲峰山大型停車場、清水火車站跨站天橋、中台灣首座海洋生態館，還有鄉親最有感的「濱海橋」市府斥資2.2億改建完成，全國唯一國際級自由車場也做了夜間照明和木質賽道，並特別感謝議長張清照的大力支持，讓海線建設蓬勃發展。

盧秀燕昨晚和議長張清照在清水紫雲巖舉行大型造勢晚會，現場湧入超過5千位海線鄉親力挺。蔡其昌今天上午到大甲第二市場拜票，媒體問盧陣營昨晚到清水造勢，是否來清水「拔樁」？

蔡其昌強調，沒有什麼樁可拔！海線選民都很自主、很有智慧，這些年來海線沒有進步、沒有進展，鐵路雙軌高架、台中環線、海線捷運全部停擺，市民看在眼裡，希望換一個有能力的市長來改變這一切，特別是蔡其昌出生海線，海線要出一個市長的口號及訴求，其實在街坊已經清楚的傳達，有信心可以贏得最後的勝利。