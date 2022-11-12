葉成仁現場彈唱「梁山伯送祝英台」、「天亮菜攤掛招牌」等膾炙人口的歌謠，尤其著名的「討海歌」，更將傳統漁村討海人的辛酸與無奈表露無遺。（張茂雄攝）

澎湖縣長賴峰偉11日在副議長陳雙全陪同下，前往望安鄉花宅拜訪耆老葉成仁，肯定他傳承「打草鞋」傳統漁業手工技藝，以及台灣唸歌、澎湖褒歌傳唱藝術推廣，大大的延續澎湖在地文化，他也說澎湖的傳統文化藝術底蘊深厚，未來各項硬體設施完善之後，將成為台灣的文化大縣。

葉成仁今年88歲，是望安鄉樂齡老人楷模，曾獲102年地方基層芳草人物、110年以「打草鞋」入選水保局「農村文化技藝調查保存紀錄」，其彈唱的「討海歌」更收錄於文化部「國家文化記憶庫」。

葉成仁開心的拿出草鞋，向賴峰偉介紹編織技巧及功能，並現場彈唱「梁山伯送祝英台」、「天亮菜攤掛招牌」等膾炙人口的歌謠，簡短的四句聯，押韻的吟謠，充份表達情緒、情感與思維，尤其著名的「討海歌」，更將傳統漁村討海人的辛酸與無奈表露無遺。

賴峰偉表示，澎湖的褒歌是非常有特色的歌謠藝術，尤其能體現漁村生活的艱苦，作品充分傳達作者的心境，因創作模式及題材無限制，日常生活當中的一切都能以褒歌、唸歌方式表達。褒歌呈現澎湖常民生活點滴，他指示文化局持續紀錄褒歌歌詞和曲譜，並加以整理出版，辧理研討及讀書會，維護澎湖的傳統母語歌謠。

葉成仁表示，他年輕時在遠洋漁船工作，聽著船員念歌講古，漸漸地，他也無師自通會吟唱褒歌。彈奏的樂器也是他親自手作，唱褒歌時，覺得心情相當愉快。只要有人願意學，他就願意傳授，讓屬於望安漁村特有的音調旋律繼續傳唱下去。