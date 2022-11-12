今年7月從上海回台的李立群，昨(11日)出席已故編劇張永祥夫人捐贈劇本活動，受訪時他表示最近幾個月都在關西山上過退休生活，問他未來打算？他表示應該不會再回大陸拍戲了，台灣的話如果老朋友邀約、推不掉的話就會考慮，而他在上海還有房產，他透露已經準備脫手，他也笑說自己先前在大陸很爭氣，「沒有丟台灣人的臉」。

李立群過去常在大陸接工作，今年宣布要回台定居，正式開始享受退休生活，一回到家他就開心自己過去的「漂泊感」終於得到安放之處，「金窩銀窩不如自己的狗窩，回到窩裡好多回憶都回來了」，直言已經70歲，對工作已經沒有太多慾望，等疫情過後可能還是會回大陸幾趟，直言：「我對大陸情感太深了」，但是是去省親、找老朋友。

今年李立群因玩抖音搖身變成網路紅人，卻被大陸網友質疑在台灣的受訪內容，之後他在抖音發影片表示，平常保持沉默不敢回應，但其實他對採訪內容有想說的話，「就說到萬一有戰亂，像我們這種人都是死守台灣的那種，這個死守的意思不是到時候我得拿槍，我連根棍子都拿不動」。

據《三立新聞網》報導，李立群受訪表示玩抖音讓他找到新興趣，可以讓粉絲除了演戲外可以知道更多他生活上點滴，他也說：「廣電局是沒有嫌棄過我的，我對他們也很感恩」，因為不僅讓他去演戲養家活口，更讓他和粉絲結緣，笑指：「這你還不感恩啊？我也沒有丟台灣人的臉」，而他先前現身國民黨新竹縣長參選人楊文科與關西鎮參選人劉德樑關西聯合競選服務處，他也澄清自己不是去助選，「我就住在關西鎮，就是地頭蛇的地方我去應酬一下」，只是去露臉交際，沒有特別要挺誰的意味。