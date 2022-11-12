孤獨獨居人口據估計占全球4成人口，人與人疏離的增加，在新冠肺炎隔離前後更是特別明顯。國際扶輪3523地區與台北市華南扶輪社昨舉辦「關懷憂鬱症講座音樂會」，今年的主題為「有伴無絆- 陪伴是最好的支持」，盼讓各界知道，如何做好憂鬱症的陪伴者。專家也分享憂鬱症患者親友「要做」與「不要做」的事，例如要傾聽、同理，不要只會叫他加油、不要忽視他們的感覺等。

憂鬱症患者常同時承受憂鬱症本身，及被家人朋友否定的雙重痛苦，他們需要治療，也需要周遭親友的理解與支持。昨日的音樂會中，肯愛社會服務協會時以非洲鼓及街舞「我想找回我自己」開場，演出憂鬱症患者需要陪伴的心聲。

3523地區黃培輝表示，國際扶輪社這些年致力於各種社會公益，最近剛完成尼泊爾的義診，憂鬱症也是重要的議題。台大管理學院副院長陳家麟則說，現代大學生憂鬱問題越來越多，需要更多人一起來關心與同理支持 。

音樂會主委張家銘本身也是精神科醫師，他舉網紅阿滴與家人及前科技部長陳良基與夫人為例，說明憂鬱症可能對患者與其親友造成負面影響，許多親友也想知道如何與患者互動。他建議憂鬱症親友「不要做的事」，包括：不要壓抑他們的感覺、不要忽視他們的感覺、不要否認他們的感覺、不要將他們的感覺與他人比較、不要只會叫他加油、努力，不要過度簡化他們的感受，也要不要責備、或對他們情緒勒索。

至於親友「要做的事」，則包括：傾聽、同理、陪伴、支持，與鼓勵就醫。張家銘說，積極傾聽要用眼、用耳、用心，付出心力與時間。同理心不是同情心，是真的設身處地、將心比心、站在他這邊，讓他感覺不孤單、不害怕。

昨日上半場音樂會再木樓合唱團中外歌曲與民謠中結束，下半場則由顧問廖永源說明音樂會的起源與用意。台大醫院副院長高淑芬則主持陳良基前部長及其夫人的座談，分享他憂鬱症的陪伴心得與如何走過。夫人一度罹患憂鬱症，部長為了照顧夫人提早退休，他們的分享讓許多人感動。

音樂會最後，木樓合唱團演出約翰藍儂的名曲「imagine(想像)」，這也是今年世界扶輪的主題「想像扶輪」(Imagine Rotary)，希望所有世界扶輪人連結彼此力量，讓世界有所不同。