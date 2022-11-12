蘇格蘭威士忌品牌「百富」（Balvenie）是世界上少數仍遵循傳統製酒工藝威士忌酒廠之一，為了向威士忌界傳奇調酒師大衛史都華（David C. Stewart MBE）致敬，特別推出一款「百富60年首席調酒師六十周年典藏版」威士忌，限量登場，更添傳奇。

大衛史都華是百富威士忌的首席調酒師，在酒廠服務屆滿60年，為百富酒廠寫下輝煌篇章，他所開創的「過桶工藝（Cask Finishing）」技術，更為威士忌產業帶來創新改變，吸引業界爭相學習與效法，開拓威士忌的風味疆界。

這款「百富60年首席調酒師六十周年典藏版」是由大衛史都華的嫡傳弟子凱西麥肯尼（Kelsey McKechnie）親自選桶，藉此向恩師致敬，百富也同步宣布晉升凱西麥肯尼為首席調酒師，與大師偕手為百富威士忌創造傳奇，師徒聯手、世代傳承，更添佳話。

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