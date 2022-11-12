年底新竹市長大選備受外界關注，中廣．蓋洛普徵信股份有限公司今(12日)公布第三次進行的新竹市長民調，候選人支持度部分，民眾黨高虹安以25.6%領先，民進黨沈慧虹為23.38%，國民黨林耕仁為17.35%，無黨籍黃源甫為0.64%，不去投票有4.56%，尚未決定26.29%，還有2.18%為不知道/拒答。

中廣董事長趙少康今對此分析，對比三次民調結果，高虹安幾乎不動，「上不去也下不來」，最近被狂打的助理費也沒有影響，支持者不為所動，至於沈慧虹民調好像看起來掉，但也在誤差範圍內、差不多，明顯上升是林耕仁，顯然前高雄市長韓國瑜站台有用。

趙少康提到，從民調數據可見，女性沒那麼支持高虹安，男性很支持，但女性仍有34%未決定，還在觀望中，不過，年輕族群(20-39歲)支持高虹安的比例很高，但60歲以上支持度偏低，換句話說兩族群支持者有差異。

該民調調查時間為11月8日至11日，對象為新竹市20歲以上具投票資格民眾，以住宅電話後兩碼隨機抽樣，電訪成功比率68.15%，針對有效樣本性別/年齡進行加權，電訪有效樣本數1,070，在95%信賴水準，抽樣誤差±3.00%。