918台東強震，花蓮南區高寮大橋、崙天大橋倒塌，因逢汛期，縣府與九河局等單位合力拆除倒塌的橋樑。（花蓮縣政府提供）

918台東強震造成花蓮高寮大橋、崙天大橋倒塌，拆除重建期約2年，居民改道繞行得花近半小時，縣府擬爭取經費重建。汛期已過，縣府將先搭建2處便道，將以型鋼便橋來跨越河道，評估12月31日前可搭起供民眾通行。

縣府建設處長鄧子榆日前在議會接受議員質詢時表示，2座倒塌橋梁已完成掉落部分拆除，經爭取公共工程委員會補助，重建期程高寮大橋約28個月、崙天大橋約20個月，包含整體設計到施工完工，前期需了解致災倒塌原因，作為新橋梁設計依據，費時較長。

地震過後遇上汛期，花蓮長時間強降雨，也導致河道流路變化大，河面寬闊，難以施工，因此溪底便道預計於汛期過後，將於12月1日開工，預計12月31日前完成。

為確保通行安全及避免降雨後反覆沖毀，兩座大橋將以型鋼便橋來跨越河道，崙天大橋溪底流路較穩定，且距離較短、約420公尺，將優先施作；高寮大橋因近期降雨頻繁，且因強降雨河道增寬，較難以施工，又因距離長度約900公尺，將先施作崙天大橋便道，再視高寮大橋河道狀況進場施工。

至於另一座受損玉長大橋，因臨近處尚有卓富大橋可供正常通行，相較之下無緊急需求，暫不施作便道。施工期間，玉里鎮公所及富里鄉公所災負責夜間、颱風、大雨等安全管制、禁止通行。

此外，因當地民眾（農民）繞路通行，花蓮縣政府也已積極向中央農委會爭取農田與運輸補貼。