儘管氣候誓言喊的震天響，但專家認為天然氣生產商和其背後的金融支持者將聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）視為討論將天然氣重新打造為過渡燃料（Transitional Fuel）而非石化燃料的機會，在全球能源危機因烏俄戰爭加劇的情況下，會議主持國埃及，還有其他產天然氣盟友正在推動這一進程。

據英國《衛報》（The Guardian）11日報導，加拿大私募股權基金Carbon Infrastructure Partners的戈利諾夫斯基（Craig Golinowski）表示：「這次會議是公開討論天然氣的機會，特別是與碳捕捉相結合，是一個可擴展的能源解決方案，使我們能夠滿足80億人的需求，同時還能實現我們的氣候目標。」

但是環境專家警告說，燃燒天然氣這種化石燃料，有可能使氣候暖化遠遠超過能夠防止重大環境破壞，所需的1.5攝氏度的目標限制。

與煤炭相比，天然氣對氣候的污染較小，但其生產涉及有害的甲烷，而且基礎設施的洩漏會造成大規模污染。此外，諸如總部設在華盛頓特區的環境工作組等專家警告說，碳捕捉技術有可能推遲從化石燃料的基本過渡，稱其為化石燃料行業繼續污染的許可證。

「天然氣確實被證明是可以大規模降低排放的方法。如果我們沒有足夠的能源，我們就會有更多的排放。」戈利諾夫斯基說，他提出了一個理論，即天然氣的短缺，就自動會增加煤炭的使用，而不是像許多人所主張的那樣，增加可再生能源的使用。」他補充說：「我認為把石油和天然氣說成是壞的，把風能和太陽能說成是好的，這種二元思維為真的是一場災難。」

戈林斯基不打算參加Cop27會議，但會密切關注討論情況。特別是，他說他將依靠德國天然氣行業的成員和他們的說客來倡導 「更大的全球天然氣市場」，因為德國代表著2月俄羅斯入侵烏克蘭所引發的歐洲能源危機的中心。

上一次在格拉斯哥舉行的第26屆會議，其中包括發起「超越石油和天然氣聯盟」，旨在「實現從石油和天然氣生產的有管理的和公正的過渡」之後的一年內，俄羅斯入侵烏克蘭和莫斯科決定停止向歐洲供應天然氣，促使全球對天然氣的態度發生了明顯轉變，為世界領導人和天然氣生產商在第27屆會議上討論是否應將天然氣視為一種過渡燃料而不是化石燃料奠定了基礎。

南非投資公司Ninety One的首席可持續發展官穆拉（Nazmeera Moola）說：「我認為我們現在看到的是，因為俄羅斯的關係，我們仍然需要天然氣來完成這一過渡的部分或全部，沒有人天真到認為你明天可以關閉所有的天然氣使用，我們就會好起來。然後你再加上目前高昂的天然氣價格，它當然開始變得有吸引力了。」

穆拉還表示，為取代俄羅斯對歐洲的大量天然氣供應而進行的搜尋可能會影響到關於在整個非洲探索新的天然氣儲備的討論。

可持續能源非營利組織洛磯山研究所（Rocky Mountain Institute）的辛赫（Vikram Singh）說。「這都是由於烏克蘭危機，我想我們可以為此感謝普丁。這是普丁的能源危機，但全球北方有一個真正的機會來應對，利用這個機會促進可再生能源，因為他們必須調整自己的經濟 ，但我們看到的是簡單的答案，如德國燒煤廠和在非洲大陸尋找新天然氣。」

「我們知道，不僅是大的石油和天然氣公司在施壓，而且出席今年COP27大會的某些中東高級代表團也在施壓。」

辛格說，在能源轉型問題上，石油和天然氣生產商犯了他所說的「雙關語」，公開聲明很少與他們的採取的行動相匹配。